Disney lleva parte de su catálogo a Netflix, estas son las películas y series que podrá ver

Los Ángeles, Estados Unidos.- Disney no puede ver de lejos el alcance de audiencia que tiene Netflix en su plataforma, es así que ambas compañías están ampliando su relación comercial con un acuerdo de licencias que permitirá que una selección de películas y series pertenecientes a Disney Entertainment llegue al catálogo de la plataforma de streaming.
El convenio, al no ser exclusivo, no limita el hecho de que los contenidos también estén disponibles en el servicio de streaming Disney+, y lo que abre es la posibilidad de que Netflix obtenga acceso a producciones de distintas etapas y divisiones del conglomerado.
La estrategia contempla tanto contenidos de catálogo como series actuales y películas que servirán para generar interés por próximos estrenos.
El tiempo de disponibilidad de estas producciones en el catálogo de Netflix será limitado, contemplando periodos de tres meses, por ejemplo.
El contenido incluye producciones de 20th Television, Pixar y Walt Disney Animation Studios.
La alianza también recuperará para nuevas audiencias varias series de catálogo.
Lo que podrá ver en Netflix
Películas:
- "La era de hielo" (2002) - 4 de octubre de 2026
- "La era de hielo 2" (2006) - 4 de octubre de 2026
- "La era de hielo 3: el origen de los dinosaurios" (2009) - 4 de octubre de 2026
- "La era de hielo 4" (2012) - 4 de octubre de 2026
- "La era de hielo: choque de mundos" (2016) - 4 de octubre de 2026
- Soul - inicios de 2027
- "Elio" - inicios de 2027
- "Raya y el último dragón" - inicios de 2027
Series:
- "Percy Jackson y los dioses del Olimpo" (temporadas 1 y 2) - 4 de octubre de 2026
- Will Trent (temporadas 1 a 4) - 3 de noviembre de 2026
- Tracker (temporadas 1 a 3) - 26 de febrero de 2027
- Revenge - disponibilidad global
- Army Wives - disponibilidad global
- Fresh Off the Boat - Estados Unidos y determinados mercados
- This Is Us - mercados internacionales fuera de Estados Unidos.