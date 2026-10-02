Disney lleva parte de su catálogo a Netflix, estas son las películas y series que podrá ver

Los Ángeles, Estados Unidos.- Disney no puede ver de lejos el alcance de audiencia que tiene Netflix en su plataforma, es así que ambas compañías están ampliando su relación comercial con un acuerdo de licencias que permitirá que una selección de películas y series pertenecientes a Disney Entertainment llegue al catálogo de la plataforma de streaming.

El convenio, al no ser exclusivo, no limita el hecho de que los contenidos también estén disponibles en el servicio de streaming Disney+, y lo que abre es la posibilidad de que Netflix obtenga acceso a producciones de distintas etapas y divisiones del conglomerado. La estrategia contempla tanto contenidos de catálogo como series actuales y películas que servirán para generar interés por próximos estrenos. El tiempo de disponibilidad de estas producciones en el catálogo de Netflix será limitado, contemplando periodos de tres meses, por ejemplo. El contenido incluye producciones de 20th Television, Pixar y Walt Disney Animation Studios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La alianza también recuperará para nuevas audiencias varias series de catálogo.

Lo que podrá ver en Netflix