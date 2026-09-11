Series, documentales y películas que recuerdan atentados del 11 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- A 25 años del 11 S que estremeció el corazón de Estados Unidos, varias plataformas de streaming ofrecen en sus catálogos producciones dedicadas a los atentados ocurridos en 2001 a las torres gemelas y al Pentágono. La reconstrucción cronológica de los ataques, el análisis político y militar de la respuesta de Estados Unidos y las consecuencias personales y familiares que dejó la tragedia entre las víctimas y sus allegados, son entre otros los enfoques de estos títulos que recogen medios como Infobae, ABC o El País, entre otros.

Basadas en los hechos que marcan un antes y un después, las plataformas han creado diferentes producciones entre las que hay películas, series y documentales, entre otros.



“Punto de inflexión: Generación 11S”

“Punto de inflexión: Generación 11S” es una de las películas más recientes, llegó al catálogo de Netflix el 2 de septiembre de 2026. La película, de una hora y 37 minutos, examina cómo los atentados y sus consecuencias moldearon a una generación.

El filme reúne además testimonios de hijos de las víctimas, testigos directos y personas vinculadas con las guerras posteriores, con el acento puesto en las secuelas a largo plazo antes que en la reconstrucción del día de los ataques.

“Memorias del 11S”

En la lista también está Disney+ figura con “Memorias del 11S”, conocida en su título original como 9/11: One Day in America y disponible también en algunos catálogos como 11-S: Un día en Estados Unidos o 11-S: Testigos de la tragedia. La docuserie de seis episodios, estrenada el 29 de agosto de 2021, reconstruye la jornada casi minuto a minuto, con testimonios de sobrevivientes, bomberos, policías, paramédicos y otros protagonistas, en colaboración con el 9/11 Memorial & Museum. “Primera respuesta”, “La torre sur”, “Derrumbe”, “La nube” y “Rescate milagroso”, son los nombres de los capítulos de la serie documental disponible en esa plataforma.

“Ataque al Pentágono”

“Ataque al Pentágono”, cuyo título original es 9/11: The Plane That Hit the Pentagon, se estrenó en 2016 en Disney+ y examina, en 43 minutos, qué ocurrió dentro del Pentágono cuando el vuelo 77 de American Airlines impactó contra el edificio.

“Lo que ocurrió el 11 de septiembre”

“Lo que ocurrió el 11 de septiembre”, título original What Happened on September 11, estrenado en 2019 y que está disponible en HBO Max.

Se trata de un documental educativo de unos 30 minutos dirigido a un público joven y realizado por Amy Schatz, quien figura como directora y productora según la ficha de la plataforma.

“The Women of 9/11”

En la lista de Disney+ está también “The Women of 9/11: A Special Edition of 20/20 with Robin Roberts”, un especial de una hora y 24 minutos emitido originalmente en 2021 como parte del programa 20/20. La historia presentada en un documental se concentra en las mujeres que vivieron los ataques: trabajadoras del área de Ground Zero y familiares de víctimas. Incluso, incluye el testimonio de Genelle Guzman-McMillan, la última persona rescatada con vida de los escombros del World Trade Center.

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