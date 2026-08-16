Disney se rinde a los clásicos: así revolucionará sus parques con Cars e "Indiana Jones"

California, Estados Unidos.- Disney apostará por la nostalgia con nuevas áreas dedicadas a "Indiana Jones", Cars y "El rey león" para transformar los parques temáticos a través de experiencias inmersivas que revalorizarán los títulos más emblemáticos del coloso del entretenimiento.

La compañía anunció ayer los proyectos en los parques de atracciones del mundo y los cruceros de los próximos años en un panel realizado en el marco de la D23, su mayor convención que se celebra este fin de semana en la ciudad californiana de Anaheim, y cuya hoja de ruta se centrará en revivir los clásicos de la compañía.

Una de las principales novedades se encuentra en una atracción ambientada en "Indiana Jones", ubicada en el parque Animal Kingdom de Florida, y que contará con un modelo animatrónico de la estrella estadounidense Harrison Ford, protagonista de la saga.

El mismo Ford apareció por sorpresa en un vídeo que se emitió durante el evento para desvelar que su rostro aparecerá por primera vez en una atracción de Disney.