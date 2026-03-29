París inaugura Disney Adventure World con un universo inmersivo de Frozen

París, Francia.- Disneyland París abrió este domingo las puertas de la mayor expansión de su historia, un segundo parque de atracciones llamado Disney Adventure World justo al lado del original, cuyo mayor reclamo es un mundo inspirado en las películas de Frozen.

A las 8:00 de la mañana, a falta de una hora para la inauguración, personas de todas las edades se agolpaban frente a la entrada del reino del ratón Mickey.

El paso por los tornos se convirtió rápidamente en una suerte de pistoletazo de salida para que cientos de orejas de ratón, en forma de diademas multicolor, salieran a la carrera en dirección al parque.

Con la apertura de puertas, miles de personas inundaron la nueva avenida central, que conecta todas las zonas del Disney Adventure World, en dirección al mundo de Frozen.

En este nuevo mundo, que emula con gran precisión el reino de las nieves de las películas, destaca la atracción Frozen Ever After, un paseo en bote por algunas de las escenas más icónicas de la saga.