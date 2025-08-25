¿De qué trata "Dibujos imaginarios", el estreno en cines de esta semana?

Tegucigalpa, Honduras.- ¿Qué ocurre cuando la fantasía más inocente deja de ser solo un juego y se convierte en una amenaza real? Esa es la premisa de "Dibujos imaginarios" (Sketch), la nueva propuesta cinematográfica que mezcla aventura, comedia y emoción, pensada para cautivar tanto a los niños como a los adultos.

La historia sigue a un padre soltero (interpretado por el ganador del Emmy, Tony Hale) que intenta reconstruir su vida tras la pérdida inesperada de su esposa. En medio del duelo, sus hijos buscan refugio en la imaginación, hasta que un hecho extraordinario cambia todo: el cuaderno de la niña cae en un estanque misterioso y, de repente, sus dibujos comienzan a cobrar vida.

Criaturas cómicas, oscuras y caóticas se liberan en el pequeño pueblo, desatando un torbellino de aventuras. La familia deberá enfrentarse al reto de detener este caos antes de que sea demasiado tarde.

Hacedores del cine

D'Arcy Carden, recordada por su papel en The Good Place, se suma al elenco como la tía Liz, una mujer protectora y valiente que acompaña a los niños en la lucha contra las criaturas imaginarias. Completan el reparto joven Bianca Belle, Kue Lawrence y Kalon Cox, quienes dan vida a los hermanos protagonistas y a personajes clave en la trama.

El guion y la dirección corren a cargo de Seth Worley, quien debuta en largometrajes con una propuesta que él mismo describe como “'Parque jurásico' se encuentra con 'Intensamente'”.

Su visión creativa ha sido destacada por la crítica como una de las más frescas e innovadoras dentro del cine familiar reciente.

Debut y crítica

La película tuvo su primera gran prueba en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2024, donde se proyectó ante salas llenas y recibió comentarios entusiastas de medios especializados como Variety, The Hollywood Reporter, Collider y The Wrap. Desde entonces, mantiene un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes, un logro poco común para un filme de su género y un indicio del impacto que podría tener en taquilla.

Para Angel Studios, la compañía detrás del título, "Dibujos imaginarios" representa una apuesta clave. “Es el tipo de película que exige ser vista en la gran pantalla”, señaló Brandon Purdie, vicepresidente ejecutivo de la firma. La distribuidora se encargará del lanzamiento mundial, mientras que en Latinoamérica la cinta llegará de la mano de Rola Entertainment.

La producción cuenta además con nombres de peso en la industria: Steve Taylor, Tony Hale, Kevin Downes y Daryl Lefever como productores; Dusty Brown y Shun Lee Fong como coproductores; y Andrew Erwin, Jon Erwin, Tony Young y Justin Rosenblatt como productores ejecutivos.

Estreno en Honduras