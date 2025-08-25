De Honduras a Estados Unidos y Colombia: Josué Orellana exhibe su cine

Tegucigalpa, Honduras.- Abarcando una propuesta audiovisual que denuncia el acoso callejero hacia las mujeres, así como las creencias y prácticas religiosas impuestas a infantes, el cineasta hondureño Josué Orellana vuelve a escalar su trabajo a la pantalla internacional. Que dos de sus cortometrajes, estrenados hace varios años atrás, hayan sido seleccionados en ediciones actuales de festivales internacionales de prestigio es una noticia que el documentalista celebra con gratitud, pero también con conciencia.

“Los temas que toco siguen siendo vigentes y es una lástima que sea así, pero alguien tiene que decir las cosas y yo espero que el mensaje llegue”, argumenta Orellana.



Honduras en contienda

“Hostis”, corto que el director estrenó en 2019 como parte del Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO, fue seleccionado para competir en el Brigdeport Film Festival (BFF) 2025 que se le realizará en Connecticut, Estados Unidos, del 12 al 15 de septiembre. Se trata del mismo festival al que Orellana llevó su “Infortunio” en 2024 y que lo hizo ganador en la categoría Mejor filme latino. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Por su parte, esta última pieza también concursa este año pero en tierras sudamericanas. “Infortunio” forma parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine del Norte de Santander (FICNOR), en Colombia, que tendrá lugar dos semanas antes, del 30 de agosto al 3 de septiembre.

Analizando su trabajo en retrospectiva, Orellana concluye que para él sus cortometrajes siguen teniendo “la misma vibración que cuando los estrenó, aunque aún hay mucho por hacer. Creo que el cine, en gran parte, tiene que ver con un reflejo de nuestras vidas”, mensaje que planea llevar con él. “Quiero viajar porque siento que voy a volver a ganar, ahora con ‘Hostis’”, expresó, con la esperanza de conseguir el patrocinio que le permita ver la exhibición de su corto en Connecticut.

“Infortunio” suma premios a escala internacional

Además de esta nueva selección en el Festival Internacional de Cine del Norte de Santander, Colombia, “Infortunio” suma un antecedente de conquistas. La pieza resultó ganadora del premio a Mejor filme latino en el Bridgeport Film Fest (BFF) de EUA en 2024, al igual que ganó una mención honorífica a Mejor documental en el Festival de Cine de Antigua Guatemala, otra mención honorífica a Mejor documental experimental en el On The Cinema en Panamá, se llevó el Premio del público en el Doc-Ket Festival de Cine Documental Emergente en Ecuador y triunfó con el Mejor cortometraje internacional en el Domum Festival en Argelia.

También tiene otras distinciones en festivales de Londres, Guatemala y Estados Unidos.

Del Festival de EH al mundo

Josué Orellana daba sus primeros pasos en el cine cerca de 2019, año en que se alzó como ganador a Mejor director en el Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO.