Guillermo del Toro, invitado especial a festival de cine en Los Ángeles

El director mexicano "aporta una perspectiva singular que inspirará al público de todas las generaciones", dijo el presidente y director ejecutivo del AFI Fest, Bob Gazzale Gazzale

  • 25 de agosto de 2025 a las 14:20
Del Toro se suma a la lista de directores artísticos invitados en ediciones anteriores.

 Foto: EFE.

Los Ángeles, Estados Unidos.- El cineasta ganador del Oscar, Guillermo del Toro, será el director artístico invitado en la 39ª edición del AFI Fest, el certamen anual de cine que se celebrará del 22 al 26 de octubre en Los Ángeles.

"Guillermo del Toro es uno de los grandes defensores de este arte: un cineasta visionario, un cinéfilo apasionado y un incansable defensor de la narrativa audaz y original", indicó este lunes en un escrito el presidente y director ejecutivo de AFI, Bob Gazzale.

El director mexicano "aporta una perspectiva singular que inspirará al público de todas las generaciones", agregó Gazzale.

Del Toro se suma a la lista de directores artísticos invitados en ediciones anteriores, entre los que destacan el español Pedro Almodóvar, el italiano Bernardo Bertolucci y los estadounidenses Greta Gerwig y David Lynch, entre otros.

Su participación en el festival de cine más emblemático de Los Ángeles, organizado por el Instituto Estadounidense del Cine, coincide con el esperado estreno de 'Frankenstein', su adaptación del clásico de Mary Shelley protagonizada por Jacob Elordi.

El proyecto llegará a cines selectos el 17 de octubre y estará disponible en Netflix a partir del 7 de noviembre.

En agenda

La edición de AFI Fest inaugurará su 39º edición en el emblemático teatro Chino de Los Ángeles, en pleno Paseo de la Fama de Hollywood, con la proyección de 'Springsteen: Deliver Me From Nowhere', protagonizada por Jeremy Allen White ('The Bear').

El festival se celebrará del 22 al 26 de octubre en los Teatros Chinos TCL, en pleno Hollywood, y presentará una cuidada selección de estrenos de alfombra roja, proyecciones especiales, cine internacional, documentales y cortometrajes

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
