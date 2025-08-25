Guillermo del Toro, invitado especial a festival de cine en Los Ángeles

Los Ángeles, Estados Unidos.- El cineasta ganador del Oscar, Guillermo del Toro , será el director artístico invitado en la 39ª edición del AFI Fest, el certamen anual de cine que se celebrará del 22 al 26 de octubre en Los Ángeles.

"Guillermo del Toro es uno de los grandes defensores de este arte: un cineasta visionario, un cinéfilo apasionado y un incansable defensor de la narrativa audaz y original", indicó este lunes en un escrito el presidente y director ejecutivo de AFI, Bob Gazzale.

El director mexicano "aporta una perspectiva singular que inspirará al público de todas las generaciones", agregó Gazzale.

Del Toro se suma a la lista de directores artísticos invitados en ediciones anteriores, entre los que destacan el español Pedro Almodóvar, el italiano Bernardo Bertolucci y los estadounidenses Greta Gerwig y David Lynch, entre otros.

Su participación en el festival de cine más emblemático de Los Ángeles, organizado por el Instituto Estadounidense del Cine, coincide con el esperado estreno de 'Frankenstein', su adaptación del clásico de Mary Shelley protagonizada por Jacob Elordi.