Todo lo que debe saber sobre The Roses, la película con Benedict Cumberbatch y Olivia Colman

The Roses, nueva adaptación de la película de 1989 The War of the Roses, se estrenará en cines nacionales el 28 de agosto de 2025.
La película está dirigida por Jay Roach, conocido por títulos como Bombshell, Meet the Parents y la saga Austin Powers.
La adaptación del guion corre a cargo de Tony McNamara, nominado al Oscar por The Favourite y creador de The Great.
The Roses se basa en el libro The War of the Roses de Warren Adler (1981) y retoma la historia original de la película de 1989 dirigida por Danny DeVito.
En esta versión, Benedict Cumberbatch interpreta a Theo y Olivia Colman a Ivy, un matrimonio cuya relación comienza a deteriorarse cuando la carrera de Ivy despega mientras Theo enfrenta dificultades profesionales.
La trama explora la dinámica de resentimiento y competencia dentro de la pareja, que culmina en un proceso de divorcio.
El reparto de apoyo incluye a Andy Samberg, Kate McKinnon y Allison Janney. Samberg interpreta a Barry, amigo de la pareja que presencia los conflictos, mientras que McKinnon encarna a Amy, confidente de Theo.
Janney es Eleanor, abogada de divorcios que acompaña a la pareja en los intensos procesos legales que surgen a medida que la relación se transforma.
Otros miembros del reparto incluyen Belinda Bromilow, Sunita Mani, Ncuti Gatwa, Jamie Demetriou, Zoë Chao, Hala Finley y Akie Kotabe.
La filmación comenzó el 10 de junio de 2024 en Devon, Inglaterra, con escenas adicionales en Pinewood Studios. La película tiene una duración de 1 hora y 45 minutos y cuenta con clasificación R.