  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Todo lo que debe saber sobre The Roses, la película con Benedict Cumberbatch y Olivia Colman

Protagonizada por Benedict Cumberbatch y Olivia Colman, la película explora la relación de un matrimonio cuya vida perfecta se ve amenazada por la ambición profesional y los conflictos personales

  • 25 de agosto de 2025 a las 11:28
Todo lo que debe saber sobre The Roses, la película con Benedict Cumberbatch y Olivia Colman
1 de 10

The Roses, nueva adaptación de la película de 1989 The War of the Roses, se estrenará en cines nacionales el 28 de agosto de 2025.

 Foto: Instagram | @therosesfilm
Todo lo que debe saber sobre The Roses, la película con Benedict Cumberbatch y Olivia Colman
2 de 10

La película está dirigida por Jay Roach, conocido por títulos como Bombshell, Meet the Parents y la saga Austin Powers.

Foto: Instagram | @therosesfilm
Todo lo que debe saber sobre The Roses, la película con Benedict Cumberbatch y Olivia Colman
3 de 10

La adaptación del guion corre a cargo de Tony McNamara, nominado al Oscar por The Favourite y creador de The Great.

Foto: Instagram | @therosesfilm
Todo lo que debe saber sobre The Roses, la película con Benedict Cumberbatch y Olivia Colman
4 de 10

The Roses se basa en el libro The War of the Roses de Warren Adler (1981) y retoma la historia original de la película de 1989 dirigida por Danny DeVito.

 Foto: Instagram | @therosesfilm
Todo lo que debe saber sobre The Roses, la película con Benedict Cumberbatch y Olivia Colman
5 de 10

En esta versión, Benedict Cumberbatch interpreta a Theo y Olivia Colman a Ivy, un matrimonio cuya relación comienza a deteriorarse cuando la carrera de Ivy despega mientras Theo enfrenta dificultades profesionales.

 Foto: Instagram | @therosesfilm
Todo lo que debe saber sobre The Roses, la película con Benedict Cumberbatch y Olivia Colman
6 de 10

La trama explora la dinámica de resentimiento y competencia dentro de la pareja, que culmina en un proceso de divorcio.

 Foto: Instagram | @therosesfilm
Todo lo que debe saber sobre The Roses, la película con Benedict Cumberbatch y Olivia Colman
7 de 10

El reparto de apoyo incluye a Andy Samberg, Kate McKinnon y Allison Janney. Samberg interpreta a Barry, amigo de la pareja que presencia los conflictos, mientras que McKinnon encarna a Amy, confidente de Theo.

Foto: Instagram | @therosesfilm
Todo lo que debe saber sobre The Roses, la película con Benedict Cumberbatch y Olivia Colman
8 de 10

Janney es Eleanor, abogada de divorcios que acompaña a la pareja en los intensos procesos legales que surgen a medida que la relación se transforma.

 Foto: Instagram | @therosesfilm
Todo lo que debe saber sobre The Roses, la película con Benedict Cumberbatch y Olivia Colman
9 de 10

Otros miembros del reparto incluyen Belinda Bromilow, Sunita Mani, Ncuti Gatwa, Jamie Demetriou, Zoë Chao, Hala Finley y Akie Kotabe.

 Foto: Instagram | @therosesfilm
Todo lo que debe saber sobre The Roses, la película con Benedict Cumberbatch y Olivia Colman
10 de 10

La filmación comenzó el 10 de junio de 2024 en Devon, Inglaterra, con escenas adicionales en Pinewood Studios. La película tiene una duración de 1 hora y 45 minutos y cuenta con clasificación R.

 Foto: Instagram | @therosesfilm
Cargar más fotos