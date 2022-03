Daniela Álvarez sufre grave herida en su pie y no podrá caminar por un tiempo

BOGOTÁ, COLOMBIA.- La exreina de belleza colombiana, Daniela Álvarez, volvió a asustar a sus fanáticos luego de anunciar que no podrá caminar por un tiempo, debido a una fuerte herida que se hizo en el pie derecho.

Fue a través de sus redes sociales que, la también presentadora de televisión, reveló que debido a caminar tanto se hizo una llaga en su pie derecho.

“Como no tengo sensibilidad no me enteré sino hasta que vi las sábanas y el piso con sangre. El tema es que por varios días no podré caminar hasta que empiece a sanar”, comentó junto a una fotografía de su pie lastimado.

En otra publicación, detalló que debido a la falta de sensibilidad en su único pie no se dio cuenta que lo estaba forzando y la herida que se le estaba haciendo.

Por lo tanto, deberá utilizar una silla de ruedas mientras le vuelve a salir piel de nuevo, proceso que tardará un buen tiempo.

Optimista como se ha caracterizado desde que le amputaron el pie izquierdo luego de someterse a una operación, Álvarez confesó que de esta nueva situación que enfrenta está sacando mucho aprendizaje.

Además que está aprendiendo a desarrollar la paciencia para entender tantas cosas. De igual forma destacó lo afortunada por compartir su vida junto al actor Daniel Arenas , quien no la ha dejado sola en ningún momento.

Este fue su mensaje:

“Cómo les conté me hice una herida en mi único pie por caminar mucho. Por mi falta de sensibilidad no me di cuenta y ahora debo tener paciencia mientras me vuelve a salir piel (en un pie sin sensibilidad es mucho más lento).

Por estos días andaré en silla de ruedas sin caminar. Y bueno de esto saco varios aprendizajes, entre ellos la paciencia que debo desarrollar día a día para entender tantas cosas.

Es un entrenamiento diario a mi mente para volverla más y más fuerte ante cualquier circunstancia, sobretodo poniéndola en lugar que debe estar: en lo positivo, en la felicidad, en el amor , en la vida que es solo una y me ha dado esta segunda oportunidad. Estas fotos lo dicen todo, que fortuna tener a un hombre que me carga sin cansarse y que feliz me lleva a pasear

No importa la circunstancia, importa nuestra actitud️. Te amo Daniel Arenas, seguiremos recorriendo el mundo juntos”.