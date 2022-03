El día en que una fan le desgarró una oreja a Daddy Yankee por intentar besarlo

Fanática en el hotel

Otra de las anécdotas que contó la pareja del cantante fue cuando hace unos años, en Los Ángeles, Estados Unidos, tras la culminación de un concierto, una fanática llegó a su hotel para entregarle unas flores al cantante.

“En ese hotel para subir tenías que poner una llave y marcar el piso a una habitación, y siento en la noche que tocan la puerta, me asomo por un hueco y le dije a Raymond, veo a una muchacha con unas flores en las manos y él me dice ‘olvídate de eso, no vengas a abrir la puerta’ y yo me acuesto”, detalló.

Cuando a la hora vuelve a llegar la misma chica a tocar la puerta y llevaba las mismas flores. “Yo decía esta muchacha cómo llegó hasta aquí, eso la dejaron subir desde abajo, y voy para allá y está con las flores y dije abro y cojo las flores para que se vaya y Raymond me dijo: ‘no abras la puerta’”.

Pese a que hicieron caso omiso a su presencia, la joven insistió y no dejó dormir a la pareja hasta que en la madrugada Gonzáles se levantó a recibirle el ramo de flores para su esposo.

La pareja se conoció cuando ella tenía 18 y él 19, desde entonces han estado disfrutando su amor y lo ha apoyado en todos sus proyectos.

Recientemente, Daddy Yankee anunció su retiro de la música con un lanzamiento discográfico y una gira. Ante ello, su esposa emitió un mensaje en el que deja ver su apoyo en la decisión del cantante y confirma que el ‘Big Boss’ cumplió su meta.

