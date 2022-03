$!¿Qué artistas participarán en el Lollapalooza 2022 en Chicago?

Jane’s Addiction, Glass Animals, Billy Strings, Big Sean, The Kid Laroi, Jazmine Sullivan, Don Toliver, Charli XCX, Idles, Turnstile, Kaskade, Rezz, The Marías, Zhu, YG, Dominic Fike, King Princess, Wallows, Still Woozy , Girl in Red, Ashnikko, Denzel Curry, BLXST, Black Coffee, Duke Dumont, Polo & Pan, Liquid Stranger, CloZee, Willow, Royal Blood, Måneskin, Manchester Orchestra, Cordae, Local Natives, Tove Lo y Caroline Polachek.

Los artistas de Chicago incluyen 100 gecs, John Summit, Beach Bunny, Horsegirl y Jackie Hayes. Los nuevos actos incluyen a Remi Wolf, Fletcher, Zach Bryan, PinkPantheress, Muna, Goth Babe, Role Model, Wet Leg, Gracie Abrams, Pi’erre Bourne, Glaive y Maude Latour.

Los boletos para cuatro días salen a la venta el martes al mediodía CT, con un precio de $350 a $4,200. Los pases de un día saldrán a la venta en los próximos días.

