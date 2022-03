Kylie Jenner anuncia que su hijo ya no se llama Wolf

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Horas después de publicar un tierno video de cómo vivió su segundo embarazo, Kylie Jenner anunció que su hijo ya no se llama más Wolf Webster.

A través de una historia de Instagram, la empresaria del maquillaje anunció que no sentía que el nombre le correspondiera al nuevo integrante de su familia, por lo que decidieron cambiarlo, casi un mes después de su nacimiento.

“Para su información, el nombre de nuestro hijo ya no es Wolf. Realmente no sentíamos que era él. Solo lo quería compartir porque he visto el nombre de Wolf en todos lados”, escribió.

La socialité tampoco ha anunciado cómo se llamará ahora su bebé.