Daddy Yankee anuncia su retiro y confirma concierto en Honduras en su última gira

SAN JUAN, PUERTO RICO.- Daddy Yankee causó sentimientos encontrados a sus fanáticos al anunciar su retiro oficial de la música, mismo que estará marcado por el lanzamiento de una producción discográfica ‘Legendaddy’ y una gira de conciertos llamada ‘La última vuelta’.

“Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado, este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo”, dijo el artista en un video en su cuenta de Instagram.

Mientras está sentado en una mesa de billar en su masión de Luquillo, Puerto Rico, el cantante de 45 años explicó que entre sus mayores deseos estaba el inspirar a los jóvenes a ser líderes, crecer, olvidarse de las limitaciones y trabajar por la familia.

