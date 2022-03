$!Sylvia Pasquel reveló qué haría con la herencia que le deje su madre

“Ay, este tema porque está ahorita en boga. Para mí, lo que creo que es la mejor herencia es lo que he compartido y lo que he vivido en vida con ellos (mis seres queridos)”, respondió.

Polémica

Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal, evidenció las condiciones del teatro de su madre y externó en que la administradora sería removida de su cargo en los primeros días de marzo porque algunos empresarios y productores se alejaron del lugar por el control que había.

“Estamos en trámites de liquidarla precisamente para que ya no existan problemas. Tampoco queremos hacer o hacerle problemas a mi mamá porque tiene una amistad de muchos años y se respeta todo eso, pero ya es una nueva era en la que necesitamos mover las cosas y no nada más dejarlas ahí estacionadas”, dijo en TV Azteca.

Marbán se limitó a dar su punto de vista y a comentar que no tiene ningún problema con terminar su relación laboral con la familia Pinal.

“Yo no me he metido ni a la azotea ni a ver cómo están las entradas, yo ahí no me meto. Entonces creo que les está yendo más o menos bien, es lo único que sé”, dijo Silvia Pinal al respecto.

ES DE INTERÉS: Silvia Pinal sobre disputa entre sus hijos por su teatro: ‘Yo no me meto’