Dj atacado por Anuel en discoteca: “Pensé que era más profesional”

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- El dj Tony Rosario, conocido popularmente como Tony Star, reaccionó en sus redes sociales luego de haber sido atacado con hielo por el cantante Anuel AA.

Según detalló, él no tuvo la mala intención de poner la música de Karol G y solo cumplió con la petición del público que le pedía el tema “Mamiii”.

“No es nada que yo planee, él llegó de sorpresa. Estaban pasándola bien, yo lo vi y empecé a tocar toda la música de él, toqué como 15 canciones de él, una detrás de la otra, puse la canción de Yailin”, inició diciendo.

“Pero la gente me estaba pidiendo “Mamiii” y el público es el que manda y tuve que ponerla. Mala mía si ofendí a alguien, pero no fue mi intención, mi intención fue poner música para todo el público y eso fue lo que hice”, añadió.

Además, comentó que pensaba que el intérprete de “Adicto” era más profesional y que él en su lugar hubiera “perreado” ese tema con su mujer.

Tony confesó que el hielo le pegó en la frente y hasta que le enviaron el video se enteró que había sido el cantante del género urbano el que lo había atacado.

“Cuando me tiraron con el hielo no sabía quien fue hasta que me enviaron el video y era Anuel. Pensé que el hombre era más profesional. Si hubiera sido yo, me perreo la canción con la mujer mía”, reveló.

Agregó: “Me tiró el hielo, me dio en la frente, no me hizo nada. No sentí mucho el hielo. Lo que sentí fue el agua cuando me salpicó en la cara. Me da gracias porque no esperaba nada de eso de una persona tan grande, un artista tan famoso”.

Hasta el momento se desconoce si el dj tomará acciones legales contra el puertorriqueño por su accionar.