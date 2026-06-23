Condenan a fan latina de BTS por acosar y tocar 133 veces el timbre de Jungkook

Seúl, Corea del Sur.- Una mujer brasileña fue condenada a un año de prisión con dos años de suspensión de la pena por parte de un tribunal de Corea del Sur, tras ser hallada culpable de acosar al cantante Jeon Jung-kook, integrante del grupo de K-pop BTS. La sentencia, que ya generó reacciones divididas entre el fandom y el debate público sobre los límites del acoso a figuras públicas, se suma a una cadena de incidentes similares que tienen como blanco al miembro más joven de la agrupación. El fallo fue dictado por el juez Park Ji-won, titular de la Primera División Penal del Tribunal del Distrito Oeste de Seúl, quien encontró a la acusada —identificada únicamente como "A"— culpable por violar la Ley de Castigo de Crímenes de Acoso y por allanamiento de morada. Los hechos que derivaron en la acusación formal se extienden entre diciembre de 2025 y enero de 2026. La mujer visitó la residencia del cantante en el distrito de Yongsan, en Seúl, 22 veces entre el 7 de diciembre de 2025 y principios de enero de 2026.

Durante esas visitas, esperó en los alrededores de la propiedad, lanzó objetos por encima del muro y dejó cartas y materiales impresos frente a la entrada. Uno de los episodios más documentados durante el proceso judicial ocurrió el 12 de diciembre. Ese día, la mujer tocó el timbre de la residencia del artista 133 veces en una sola tarde.

Al día siguiente, siguió a un repartidor de comida a través de una entrada lateral e ingresó a la propiedad. Fue detenida en el lugar, pero liberada tras recibir una advertencia policial para que se mantuviera alejada de la residencia.

Pese a ello, continuó presentándose en el lugar. Las autoridades le impusieron medidas de protección de emergencia, entre ellas una prohibición de acercarse a menos de 100 metros de Jungkook y su domicilio, pero la acusada también fue imputada por haber dejado fotografías y materiales impresos frente a la residencia en enero de este año.

La sentencia del tribunal fue enfática sobre la conducta de la acusada. "La acusada continuó cometiendo delitos de acoso incluso después de haber sido advertida", se lee en la resolución judicial. Sin embargo, la pena no implicó prisión efectiva. Al explicar la sentencia, el tribunal señaló que la acusada continuó acosando a la víctima pese a las advertencias para que no se acercara a su residencia tras su liberación. El juez también destacó que Jungkook había solicitado una condena severa. No obstante, el tribunal optó por suspender la pena de prisión tras concluir que la mujer no tenía intención de causar daño físico al cantante.

Entre los factores atenuantes considerados por el juez figuró la determinación de que el riesgo de reincidencia de la acusada "no era significativo". La resolución abre la puerta a otra consecuencia. El fallo señala que la mujer será deportada una vez que la sentencia quede firme. Esto ocurrirá en caso de que no presente un recurso de apelación. El caso reabre el debate sobre la cultura sasaeng en Corea del Sur, término que en el mundo del K-pop designa a fanáticos obsesivos que transgreden los límites de la privacidad de los artistas. La seguridad y privacidad de Jungkook ha sido objeto de múltiples violaciones en la residencia que ocupa en el distrito de Yongsan, lo que ha puesto de manifiesto los límites de los mecanismos legales vigentes para frenar este tipo de comportamientos.

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