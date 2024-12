Jungkook de BTS reaparece para sus fans en medio de su servicio militar

3

Se entiende que el cantante tuvo que pedir una autorización para poder hacer esta transmisión que ha tenido conectadas en tiempo real a 20 millones de personas.

“Extrañaba mucho a ARMY, así que decidí conectarme durante mis vacaciones”, dijo el artista de 27 años de edad, que terminará su servicio militar obligatorio en junio de 2025.

“Estoy trabajando duro en el Ejército con Jimin, y estamos bien”, comentó brevemente.

Jungkook aprovechó el momento para mostrar parcialmente su nueva casa, y contarle a sus fans que adaptó un área de bar porque está aprendiendo a hacer cocteles, así como un karaoke para divertirse en sus tiempos libres.

Asimismo, pidió privacidad, ya que en tiempos pasados ha habido fanáticos acosadores.

Igualmente, pidió que no le manden regalos ni cartas directamente a él: “Si envían regalos, no puedo recibirlos. Tengo que devolverlos. Si desean enviar una carta, por favor háganlo a través de la agencia (Big Hit Music). Varios paquetes estuvieron llegando a mi base militar, pero no puedo recibirlos”, explicó, y agregó que este es un “tema un poco delicado”.

La transmisión también fue propicia para que el cantante tuviera su momento musical, y cantó para sus fans temas de otros colegas, como You Were Beautiful, de DAY6; APT, de Rosé de Blackpink y Bruno Mars; Die with a Smile, de Lady Gaga y Bruno Mars; sin faltar canciones de su propio álbum solista: Standing Next to You, 3D y Hate You.

La productora de BTS aún no ha confirmado cuándo será el regreso de la banda, se espera que para 2025, aunque mientras eso sucede ellos han presentado sus proyectos como solistas.

J-Hope y Jin, son los miembros del grupo surcoreano que ya terminaron su servicio militar. En 2025 lo finalizan Jungkook, Jimin, RM, V y Suga.