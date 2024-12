Disney lideró la taquilla en 2024 con más de 2 mil millones de dólares

3

Mientras que la segunda parte de “Moana”, que se estrenó el pasado 27 de noviembre, se sitúa en el puesto número 5, con unos ingresos en taquilla de 339 millones de dólares.

De este modo, “Intensamente 2” se corona como la undécima película más taquillera de la historia y la primera de animación más taquillera, mientras que Deadpool & Wolverine es la duodécima película más taquillera de todos los tiempos, según Deadline.

También destacaron este año en taquilla los filmes “El reino del planeta de los simios” (171 millones de dólares) y Alien: Romulus (105 millones de dólares).

Esta es la segunda vez que Disney supera los 2,000 millones de ganancias en taquilla desde 2019 y la séptima que lo consigue desde 2010.

Se espera que estos datos, que incluyen los proyectos cinematográficos de los estudios 20th Century Studios y Searchlight Pictures -ambos propiedad de Disney- aumenten aún más con el estreno este viernes de “Mufasa”, la precuela de “El rey león”, y de la película biográfica de Bob Dylan en Navidad, protagonizado por Timothée Chalamet.

El estudio supera así las cifras de taquilla que obtuvo en 2023 con películas que no tuvieron tanto éxito, como The Marvels o Wish.