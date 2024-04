Disney presenta el primer adelanto de “Mufasa: el Rey León”

Además de títulos como “Intensamente 2” que debuta en la pantalla grande el 14 de junio, “Mi villano favorito 4” estrena el 3 de julio; o Deadpool 3 que llega como Deadpool & Wolverine a los cines a partir del 26 de julio.

Kraven the Hunter, Transformers One, Joker: Folie à Deux, Venom 3: The Last Dance, “Gladiador 2” y Sonic 3 son algunos de los nombres más mencionados.