Brigitte Bardot y su impronta en la moda: "Mi estilo es que no tengo estilo"

París, Francia.- Brigitte Bardot, fallecida este domingo a los 91 años como uno de los iconos culturales de Francia y emblemática defensora de los animales, dejó también una huella duradera en la moda por su estilo sencillo y rompedor, aunque ella asegurase que no se atenía a ninguno. "Mi estilo es que no tengo ningún estilo", solía responder la actriz y cantante cuando le preguntaban sobre cómo influyó su manera de vestir (y también de peinarse) en la moda de la segunda mitad del siglo XX, y más allá. Las bailarinas de la marca Repetto, las camisetas marineras y los vaqueros de talle alto son algunos de los legados de la simplicidad del 'prêt-à porter' de Bardot, lejos del glamour que destilaban estrellas como Audrey Hepburn, con diseñadores como Givenchy, o la francesa Catherine Deneuve, con Yves Saint Laurent.

También han pasado de generación en generación el moño alto con mucho volumen en la coronilla -con la particularidad de que siempre parecía estar a medio deshacer-, el flequillo largo, el rubio platino ligeramente dorado de su tinte y la cinta ancha en la cabeza para retirar el pelo de la cara.

Dos episodios de la visión rompedora de la actriz han sido recordados este domingo por la prensa francesa: el vestido rosa de cuadros vichy, corto y ahuecado con el que se casó el 18 de junio de 1959 con Jacques Charrier, y el atuendo que lució en una cena de gala a la que acudió en el Palacio del Elíseo en 1967, con el general Charles de Gaulle como presidente. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Diseñada por Jacques Esterel, la pieza de la mediática boda con Charrier buscaba inspiración en ciertos vestidos de las chicas de los medios rurales de Francia. "Ella no tiene rigurosamente en cuenta la moda (...) se viste así porque es su naturaleza, se viste como ella quiere vestirse", manifestaba el propio Esterel, poco después de la ceremonia, al intentar explicar un diseño que marcó un antes y un después.