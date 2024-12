“Mufasa” cerrará el 2024: ¿superará a Sonic 3, Wicked y “Moana 2”?

El reinado de la taquilla está claro, pero hay algunos títulos que tratarán de dar batalla, como Sonic the Hedgehog 3, la tercera entrega de la saga salida del famoso videojuego de Sega, a la que se incorpora la voz de Keanu Reeves en un reparto. que también cuenta con Jim Carrey o Tika Sumpter en los personajes reales.

La nueva aventura del erizo azul se estrena el mismo día de Navidad, mientras que a comienzos de diciembre llegará a los cines otra de animación, en este caso del universo del Señor de los Anillos, The War of the Rohirrim, una precuela ambientada 183 años. antes de lo ocurrido en la trilogía de Peter Jackson.