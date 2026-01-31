René Franco pide cancelar conciertos de BTS en México y arremete contra el fandom

Ciudad de México, México.- René Franco pidió la cancelación de los conciertos de BTS en México. El periodista de espectáculos criticó duramente al fandom de la agrupación surcoreana durante el más reciente episodio de su pódcast "La Taquilla", donde calificó al ARMY como "horrible" y sugirió que los shows se suspendan de manera definitiva. "Yo creo que deberían cancelar los conciertos de BTS en México, hay otros conciertos, hay otras cosas. Mándenlos a volar y que se amuele este fandom horrible que realmente no sé qué hace", declaró Franco en la emisión del programa que conduce. Las declaraciones del comunicador surgieron a raíz de las protestas organizadas por seguidores mexicanos de BTS contra la reventa de boletos. Franco mostró su preocupación por una publicación en redes sociales donde una cuenta del ARMY convocaba a "linchar revendedores" entre el 7 y 10 de mayo, advirtiendo que situaciones similares habían derivado en incidentes graves en Argentina.

El periodista enumeró una serie de acciones que, según señaló, cruzan la línea de la legalidad. Franco acusó a miembros del fandom de hackear los sistemas de la Universidad del Valle de México y la UNITEC para inscribir a revendedores en cursos que nunca solicitaron, generando tráfico masivo que colapsó las plataformas educativas. También mencionó que los seguidores habrían obtenido datos personales de quienes venden boletos a precios inflados. "Que además son hackers, se metió a las páginas de la UVM y la UNITEC, y las colapsaron porque generaron tráfico, tomaron los nombres de los revendedores y sus datos, y los inscribieron en las universidades", detalló el conductor.

Entre los casos más graves que Franco señaló está el de un estudiante que habría sido expulsado de su universidad tras ser identificado como reventa, además de la exposición pública de un hombre por supuesta infidelidad matrimonial. "Otro revendedor lo expusieron por ponerle el cuerno a su esposa. Ya son cosas ilegales", subrayó. Para el comunicador, estas medidas van más allá de la lucha legítima contra la especulación de boletos. "Gritan puras cosas que van para ningún lado, pero ya comenzaron a tomar acciones malas", enfatizó Franco, quien consideró que las acciones del ARMY se desviaron del objetivo original. "Están haciendo estupidez y media que no tiene que ver con la venta de boletos, que no tiene que ver con la justicia de la que hablan, que no tiene nada que ver con nada", agregó. La controversia alrededor de los conciertos de BTS en territorio mexicano se intensificó desde el anuncio de las fechas.