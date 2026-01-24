  1. Inicio
BTS en México 2026: ¡Sold Out histórico! Boletos se agotan en menos de 40 minutos

Este sábado, la banda surcoreana logró un Sold Out histórico en la Ciudad de México, agotando las entradas para sus tres conciertos de mayo de 2026 en menos de 40 minutos

  • Actualizado: 24 de enero de 2026 a las 15:13
La locura por el ARMY no solo saturó la plataforma, sino que marcó un hito en la industria de los espectáculos en el país con precios que alcanzaron los 17,782 pesos.

 Foto: shutterstock

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los boletos para los tres conciertos que la banda surcoreana BTS ofrecerá en mayo próximo en la Ciudad de México se agotaron este sábado en menos de una hora tras el inicio de la venta general, de acuerdo con información de la boletera Ticketmaster.

La llegada de BTS, una de las agrupaciones más influyentes del k-pop mundial, ha generado una de las mayores expectativas musicales en la historia reciente del país, con tres fechas programadas para el 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, en la capital mexicana.

A las 9:00 hora local (15:00 GMT) comenzó la venta general de boletos, y menos de 40 minutos después todos los accesos ya se habían agotado, según reportaron usuarios en redes sociales.

Desde entonces, la web de Ticketmaster muestra el mensaje: "¡Muchas gracias por su increíble respuesta! Los boletos para BTS se han agotado".

La promotora OCESA informó que 1,1 millones de personas ingresaron a la fila virtual para las tres fechas, y todos los boletos disponibles se agotaron en 37 minutos.La respuesta del público había sido "contundente" desde la preventa exclusiva para fans, el viernes 23, en la que los boletos asignados también se agotaron en menos de una hora, según en un comunicado la consultora de comunicación Zimat, con datos de Ticketmaster.

La consultora agregó que personas de más de 1.300 ciudades alrededor del mundo buscaron boletos para los conciertos en la capital mexicana.

A nivel nacional, destacaron la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, y en el mundo, "se registró una fuerte demanda desde lugares como Lima, Santiago, Bogotá, California y Texas", señaló Zimat.OCESA calificó además el lleno total de BTS en la capital mexicana como "histórico" y " uno de los procesos de venta más intensos y de mayor demanda en la historia reciente de los espectáculos en el país".

Durante las últimas semanas, la comunidad de fans, conocida como ARMY, exigió en redes sociales información clara y anticipada sobre precios y zonas, ante el temor de incrementos inesperados o cargos poco transparentes como ha sucedido con otros artistas.

El jueves, OCESA publicó los precios oficiales, con cargos incluidos, que van desde 1.767 pesos mexicanos (101 dólares) hasta 13.330 pesos (762,16 dólares), según la zona.Además, los boletos VIP alcanzan los 17.782 pesos (1.016 dólares), mientras que los accesos Platinum llegan un precio máximo de 13.330 pesos (762 dólares).

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

