Cinemark revive el terror con su “Temporada Siniestra 2025”: películas a L45

Tegucigalpa, Honduras.- Del 27 de octubre al 2 de noviembre, las salas de Cinemark en toda Centroamérica se transformarán en el escenario perfecto para los amantes del terror. La cadena de cines anunció el regreso de su esperada “Temporada Siniestra”, una iniciativa que combina nostalgia, sustos y diversión con una cartelera especial dedicada al cine de horror clásico y contemporáneo.

"Por tercer año consecutivo, regresa la Temporada Siniestra a Cinemark, porque sabemos que esta es la época en la que los disfraces, las historias escalofriantes y la decoración tenebrosa se apoderan de todos", explicó Christian Flores, gerente de mercadeo de Cinemark Honduras. Agregó que la promoción ofrecerá entradas a solo 45 lempiras, como parte de la celebración. Bajo el concepto "Todo puede dar miedo en el lugar correcto", esta edición busca recrear esa atmósfera inquietante en la que lo cotidiano se vuelve aterrador. "¿Alguna vez se han fijado que una muñeca, por sí sola, no da miedo... pero en el lugar correcto y con la iluminación adecuada puede ser aterradora? Así nace la Temporada Siniestra 2025", detalló Enrique Artiga Menéndez, director de mercadeo para Centroamérica.

¿Qué películas se podrán ver en la "Temporada Siniestra 2025 de Cinemark"?

Entre los títulos que se podrán disfrutar destacan clásicos como Friday the 13th (1980), Scream (1996), The Thing (1982), Psycho (1960) de Alfred Hitchcock y Drácula, protagonizada por Keanu Reeves y Winona Ryder. También se suman cintas recientes como Five Nights at Freddy’s, El Conjuro 4 y Dark Shadows. Las entradas ya se pueden adquirir en línea o consultar los títulos participantes en las redes sociales y cartelera.