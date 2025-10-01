  1. Inicio
Octubre de terror: 10 películas de culto aclamadas por la crítica

Aquí una selección de títulos con las puntuaciones exactas de crítica en Rotten Tomatoes y Metacritic para un maratón de terror durante las vacaciones

  • 01 de octubre de 2025 a las 12:14
Si es un verdadero fanático del terror ninguna de estas películas debe quedar fuera de su biblioteca personal.
Hereditary (2018). Un retrato perturbador sobre la herencia del trauma y la locura familiar. La ópera prima de Ari Aster redefinió el terror psicológico moderno. Rotten Tomatoes: 90 % | Metacritic: 87/100.
Suspiria (1977). La obra maestra de Dario Argento combina ballet, brujería y una estética visual hipnótica. Considerada una joya del terror italiano. Rotten Tomatoes: 93 % | Metacritic: 79/100.
The Shining (1980). Stanley Kubrick convierte el aislamiento y la locura en arte visual. Una atmósfera única, interpretaciones memorables y escenas que marcaron la historia del cine. Rotten Tomatoes: 85-90 % | Metacritic: 68/100.
The Babadook (2014). Más que un monstruo, una metáfora sobre el duelo y la maternidad. Una joya del terror australiano que conquistó a la crítica. Rotten Tomatoes: 98 % | Metacritic: 86/100.
Psycho (1960). El clásico de Alfred Hitchcock que cambió las reglas del suspenso. La icónica escena de la ducha sigue siendo una de las más recordadas del cine. Rotten Tomatoes: 97 % | Metacritic: 97/100.
The Texas Chain Saw Massacre (1974). Brutal, cruda e inolvidable. La cinta de Tobe Hooper dio origen al terror “slasher” con una historia inspirada en hechos reales. Rotten Tomatoes: 84 % | Metacritic: 91/100.
The Exorcist (1973). El exorcismo más famoso del cine sigue estremeciendo generaciones. Un clásico absoluto del terror sobrenatural. Rotten Tomatoes: 78 % | Metacritic: 83/100.
Alien (1979). El espacio es el lugar más aterrador... Ridley Scott combinó ciencia ficción y horror para crear una obra maestra del miedo claustrofóbico. Rotten Tomatoes: 93 % | Metacritic: 89/100.
Halloween (1978). La noche de Michael Myers cambió para siempre el cine de terror. John Carpenter creó uno de los villanos más icónicos del género. Rotten Tomatoes: 97 % | Metacritic: 90/100.
Dawn of the Dead (1978). George A. Romero mezcló zombis y crítica social en una historia tan sangrienta como inteligente. Un pilar del cine de muertos vivientes. Rotten Tomatoes: 92-94 % | Metacritic: N/D.
Night of the Demon (1957). Un clásico británico que demostró que el terror también puede ser elegante y psicológico. Su influencia aún se siente en el cine de lo oculto. Rotten Tomatoes: 100 % | Metacritic: N/D.
