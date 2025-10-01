Octubre de terror: 10 películas de culto aclamadas por la crítica

Si es un verdadero fanático del terror ninguna de estas películas debe quedar fuera de su biblioteca personal.
Hereditary (2018). Un retrato perturbador sobre la herencia del trauma y la locura familiar. La ópera prima de Ari Aster redefinió el terror psicológico moderno. Rotten Tomatoes: 90 % | Metacritic: 87/100.
Suspiria (1977). La obra maestra de Dario Argento combina ballet, brujería y una estética visual hipnótica. Considerada una joya del terror italiano. Rotten Tomatoes: 93 % | Metacritic: 79/100.
The Shining (1980). Stanley Kubrick convierte el aislamiento y la locura en arte visual. Una atmósfera única, interpretaciones memorables y escenas que marcaron la historia del cine. Rotten Tomatoes: 85-90 % | Metacritic: 68/100.
The Babadook (2014). Más que un monstruo, una metáfora sobre el duelo y la maternidad. Una joya del terror australiano que conquistó a la crítica. Rotten Tomatoes: 98 % | Metacritic: 86/100.
Psycho (1960). El clásico de Alfred Hitchcock que cambió las reglas del suspenso. La icónica escena de la ducha sigue siendo una de las más recordadas del cine. Rotten Tomatoes: 97 % | Metacritic: 97/100.
The Texas Chain Saw Massacre (1974). Brutal, cruda e inolvidable. La cinta de Tobe Hooper dio origen al terror “slasher” con una historia inspirada en hechos reales. Rotten Tomatoes: 84 % | Metacritic: 91/100.
The Exorcist (1973). El exorcismo más famoso del cine sigue estremeciendo generaciones. Un clásico absoluto del terror sobrenatural. Rotten Tomatoes: 78 % | Metacritic: 83/100.
Alien (1979). El espacio es el lugar más aterrador... Ridley Scott combinó ciencia ficción y horror para crear una obra maestra del miedo claustrofóbico. Rotten Tomatoes: 93 % | Metacritic: 89/100.
Halloween (1978). La noche de Michael Myers cambió para siempre el cine de terror. John Carpenter creó uno de los villanos más icónicos del género. Rotten Tomatoes: 97 % | Metacritic: 90/100.
Dawn of the Dead (1978). George A. Romero mezcló zombis y crítica social en una historia tan sangrienta como inteligente. Un pilar del cine de muertos vivientes. Rotten Tomatoes: 92-94 % | Metacritic: N/D.
Night of the Demon (1957). Un clásico británico que demostró que el terror también puede ser elegante y psicológico. Su influencia aún se siente en el cine de lo oculto. Rotten Tomatoes: 100 % | Metacritic: N/D.