Director's Cut Pizza de Cinemark: una fusión entre cine y cocina

Tegucigalpa, Honduras.- La industria gastronómica recibe una nueva estrella: Director’s Cut Pizza , una propuesta moderna de Cinemark que fusiona la pasión por el cine con el arte de crear la pizza perfecta.

Inspirada en la figura del director de cine —visionario, detallista y apasionado— esta propuesta redefine lo que significa disfrutar una pizza.

Director’s Cut Pizza nace con una misión clara: ofrecer una experiencia culinaria digna de una obra maestra. Cada pizza es una “versión del director”, cuidadosamente diseñada con ingredientes premium, combinaciones audaces y una presentación que merece su propia alfombra roja.

“Así como un director transforma un guion en una película inolvidable, nosotros transformamos cada ingrediente en una experiencia que merece aplausos", expresó Enrique Artiga Menéndez, director de Marketing para Centroamérica.