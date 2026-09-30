¿Qué haría si ve al rey Carlos III? Charles Spencer se sincera tras polémicas por su libro sobre Diana

Nueva York, Estados Unidos.- El conde Charles Spencer contestó en Nueva York qué haría si se encontrara con el rey Carlos III, y su respuesta giró en torno a una cualidad de sus compatriotas. Ante la pregunta de una persona del público, dijo que "los británicos son muy buenos para cruzar miradas y desenvolverse en otras partes de la sala". La pregunta llegó al final de una conversación con la periodista Tina Brown, celebrada en St. Peter's Chelsea la noche del martes 29 de septiembre, para hablar de Swan Song, el nuevo libro de Spencer sobre la vida y el legado de su hermana, la princesa Diana. Brown la formuló así: "¿Qué le diría al Rey si se lo encontrara?". El noveno conde Spencer habló también de la reacción del palacio, que emitió una inusual declaración pública en respuesta al libro. La calificó como "una respuesta muy agresiva" y "una reacción falsa al libro en su conjunto". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Dijo sentirse "muy frustrado, la verdad, porque cualquiera que lea el libro verá que es un tributo amoroso de un hermano a su hermana".

El origen de la disputa está en una llamada telefónica posterior a la muerte de Diana. Spencer sostiene que el entonces príncipe Carlos le dijo una frase despectiva sobre su hermana, y que colgó el teléfono. Buckingham Palace cuestionó esa versión. Según el libro, la frase fue "puede estar seguro de que la olvidaremos pronto". Spencer explicó que la discusión surgió por la decisión de que William y Harry caminaran detrás del féretro de su madre. Los príncipes tenían entonces 15 y 12 años. En Nueva York, Spencer reiteró su postura. Afirmó que el Rey "tuvo la oportunidad de no decir nada o de negarlo, y no hizo ninguna de las dos cosas". Añadió que "no dijo que no lo dijera". Brown coincidió y recordó que el monarca "lo atribuyó a su dolor fraternal". La réplica de Spencer arrancó aplausos. "Bueno, eso se llama gaslighting", dijo. Ya había empleado ese término antes. En declaraciones a The Mail on Sunday, recogidas por Hello!, afirmó que "no es todos los días que uno se despierta y descubre que el Rey lo ha sometido a gaslighting". Y cuando se le preguntó por qué ocurrió aquella llamada, respondió "¿Qué otra cosa me habría hecho colgarle el teléfono al Rey ese día?". Otra pregunta del público tuvo una respuesta de una sola palabra. Brown quiso saber qué habría sido de Diana si no se hubiera casado con el heredero al trono. "Feliz", contestó Spencer. Consultado por People sobre si temía contar recuerdos que dejan mal parado al monarca, Spencer dijo que no.