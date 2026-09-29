William y el libro del conde Spencer, una nueva controversia en la Casa Real

Londres, Inglaterra.- El príncipe William vuelve a quedar en el centro de una controversia familiar tras la publicación de Swan Song: Diana, My Sister, el libro con el que su tío, Charles Spencer, noveno conde Spencer y hermano de Diana de Gales, revisa episodios de la vida de la princesa. La obra salió a la venta la semana pasada. En sus páginas, Spencer, de 62 años, relata que se opuso con firmeza a que el entonces príncipe Carlos, hoy rey Carlos III, pidiera a William y a Harry caminar detrás del féretro de su madre durante el cortejo fúnebre de 1997. Según su versión, discutió con el monarca en una "corriente de ira", sin éxito. Los dos hermanos acompañaron finalmente a su padre desde el palacio de Kensington hasta la abadía de Westminster.

La comentarista real Kinsey Schofield, en declaraciones a Page Six, afirmó que "con el príncipe William hay una sensación adicional de traición porque esto viene de su propio tío". Recordó además que Spencer "se puso en pie en el funeral de Diana y prometió públicamente que su familia de sangre protegería a William y a Harry". "Casi tres décadas después, William observa cómo ese mismo tío reabre algunos de los acontecimientos más traumáticos de su infancia mientras formula acusaciones muy dañinas contra su padre", añadió Schofield. La experta situó el asunto en el plano institucional al señalar que William, de 44 años, es el heredero de la Corona. "La institución que se ve dañada por otra ronda de guerra entre Carlos y Diana es la que William heredará", dijo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Schofield sostuvo que el príncipe ha tratado durante buena parte de su vida adulta de "trazar un límite" en torno a la memoria de su madre y de "resistir la excavación y la comercialización sin fin de su vida y su muerte". Según sus fuentes, existe "una frustración y una ira considerables" tanto en William como en el rey, aunque "por motivos distintos". En el caso del monarca, aseguró, el enfado nace de lo que se percibe como un ataque a su reputación basado en una supuesta conversación privada de hace casi treinta años.

El papel de Harry

Page Six informó en exclusiva de que el duque de Sussex mantiene una buena relación con Spencer. El periodista Tom Sykes declaró a ese medio la semana pasada que Harry ha estado "cortejando" al conde en medio de rumores sobre un documental acerca de Diana que él y Meghan Markle estarían preparando. "Spencer es un nombre importante y daría credibilidad al documental", afirmó Sykes.