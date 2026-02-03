Casa Blanca responde a Bad Bunny por críticas al ICE en los Grammys 2026

Washington, Estados Unidos.- La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, arremetió este martes contra artistas como el puertorriqueño Bad Bunny por sus críticas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la gala de los premios Grammy, y calificó como "irónico" el intento de "demonizar" a los agentes federales.

"Es irónico y francamente triste ver a celebridades que viven en comunidades cerradas con seguridad privada, con millones de dólares para gastar en su protección, intentando demonizar de nuevo a las fuerzas del orden que trabajan para hacer cumplir las leyes de nuestra nación", declaró Leavitt al ser preguntada por la prensa acerca de las declaraciones del intérprete de "Tití me preguntó".

Durante su discurso en la ceremonia de los Grammys del pasado domingo, cuando ganó el premio a Mejor álbum de música urbana, Benito Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, condenó las acciones del ICE y las políticas migratorias de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.