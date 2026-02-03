El Grammy que cambió la historia de la música latina llega con Bad Bunny

Bad Bunny se ha afianzado como el último gran fenómeno de la música global. El domingo obtuvo el Grammy al Álbum del año con “Debí tirar más fotos”, primer disco principalmente en español en alcanzar el galardón, confirmando su dominio en una industria que históricamente marginó las expresiones hispanohablantes.
El puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, de 31 años, ha trazado en una década una trayectoria que redefine los parámetros del éxito musical contemporáneo. Su victoria del domingo —con lágrimas recorriendo su rostro— representa la culminación de un proceso que ha transformado radicalmente la industria discográfica estadounidense.
Tras generaciones de artistas latinos moldeando el sonido norteamericano sin recibir el máximo reconocimiento, el galardón recayó finalmente en un trabajo interpretado íntegramente en español. “Gracias mami por parirme en Puerto Rico”, expresó en su discurso, pronunciado mayormente en el idioma que utilizan las madres latinas para rezar.
El fenómeno trasciende las métricas convencionales. Ha encabezado cuatro veces las listas globales de Spotify, superando a Taylor Swift y Drake. En 2023 se convirtió en el primer artista hispanohablante en protagonizar Coachella, anticipando la exploración histórica de su último álbum.
“Debí tirar más fotos” amalgama ritmos tradicionales puertorriqueños (salsa, bomba, plena) con reguetón contemporáneo. Las composiciones abordan identidad, colonialismo y nostalgia. El artista lo describió como homenaje “a quienes tuvieron que abandonar su tierra para perseguir sus sueños”.
La estrategia promocional reveló un compromiso inequívoco con sus raíces. Durante tres meses mantuvo una residencia en Puerto Rico donde reservó los primeros nueve conciertos exclusivamente para habitantes de la isla. La gira mundial subsecuente prescindió deliberadamente de fechas en Estados Unidos, una decisión que el propio artista atribuyó al temor de que sus presentaciones pudieran convertirse en objetivos de las redadas migratorias.
La ceremonia se desarrolló en medio de una tensión política palpable. Mientras la industria musical coronaba al artista boricua, las comunidades latinas atravesaban una escalada sin precedentes en las operaciones de control migratorio.
Bad Bunny abordó la controversia sin ambages desde el escenario: “ICE fuera. No somos salvajes, no somos animales, no somos alienígenas... somos humanos y somos americanos”, sentenció, para luego agregar que “lo único más poderoso que el odio es el amor”.
Nacido en Vega Baja en 1994, desarrolló sus facultades vocales en un coro parroquial antes de experimentar con composiciones digitales. Su descubrimiento ocurrió mientras empaquetaba en un supermercado, cuando una disquera se interesó por sus grabaciones en SoundCloud. Una década después domina el panorama global manteniendo su producción íntegramente en español
El próximo 8 de febrero protagonizará el show de medio tiempo del Super Bowl, uno de los eventos televisivos de mayor audiencia. Esta progresión, del Grammy al Super Bowl en una semana, ilustra la magnitud del fenómeno.