El Grammy que cambió la historia de la música latina llega con Bad Bunny

La estrategia promocional reveló un compromiso inequívoco con sus raíces. Durante tres meses mantuvo una residencia en Puerto Rico donde reservó los primeros nueve conciertos exclusivamente para habitantes de la isla. La gira mundial subsecuente prescindió deliberadamente de fechas en Estados Unidos, una decisión que el propio artista atribuyó al temor de que sus presentaciones pudieran convertirse en objetivos de las redadas migratorias.