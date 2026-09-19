A trece años de la primera entrega, se confirma secuela de World War Z

Los Ángeles, Estados Unidos.- Brad Pitt formará parte de la secuela de World War Z ("Guerra mundial Z"), de Paramount, retomando su papel como Gerry Lane, en la película dirigida por el ganador del Oscar, Edward Berger. Pitt producirá la secuela junto con Dede Gardner y Jeremy Kleiner en nombre de su casa productora Plan B, con Berger como productor ejecutivo, según informó el medio especializado Variety.

El guion corre a cargo de Dennis Kelly (Matilda: The Musical), aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto. El thriller, basado en la novela de Max Brooks que narra una pandemia zombi global que amenaza con extinguir a la humanidad en cuestión de días, sigue en la primera película a Lane (Pitt), un investigador retirado de la ONU que se ve obligado a regresar al servicio para investigar el origen del virus y encontrar una cura.

Años de espera

La película ha tenido varios retrasos desde que se contempló una secuela tras el éxito de la primera entre en 2013, que recaudó más de 530 millones de dólares en taquilla. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Primero, Paramount consideró que el prepuesto sería demasiado alto si se buscaba mantener el nivel de la cinta original. Posteriormente, hubo un listado de directores, entre ellos J.A. Bayona y David Fincher, sin que se concluyera hasta años después, que Fincher podría estar al frente de la película. No obstante, las diferencias entre Fincher y Paramount respecto al enfoque de la cinta, llevó al proyecto a otra pausa que alargó otra vez la posibilidad de llevarlo a la pantalla, hasta ahora.

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