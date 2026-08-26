Brad Pitt vuelve como Cliff Booth en la nueva película de David Fincher

La cinta, escrita por Quentin Tarantino , retoma al personaje que Pitt interpretó en Once Upon a Time in Hollywood... y por el que ganó un Oscar en 2020 al Mejor actor de reparto.

Los Ángeles, Estados Unidos.- La nueva película de David Fincher que marca el regreso de Brad Pitt como Cliff Booth ya tiene título oficial: The Further Mis-Adventures of Cliff Booth ("Las aventuras de Cliff Booth"), anunció este miércoles Netflix .

El filme de Fischer está ambientado en 1977, casi una década después de los hechos de la primera película.

"Esta vez es 1977 y Hollywood es muy diferente", escribió Netflix en su sitio Tudum, sin revelar más detalles de la trama.

La película tendrá una proyección exclusiva en salas IMAX de todo el mundo durante dos semanas a partir del 25 de noviembre, antes de su estreno en Netflix el 23 de diciembre.

Además de Pitt, al elenco lo completan Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Weller, Matt Groove, JB Tadena, Corey Fogelmanis y Karren Karagulian.

Netflix emitió un breve adelanto de la cinta durante la última Super Bowl en el que aparecía Booth diciendo: "No tengo muchos talentos, pero sé que no debo interponerme en el camino de una buena historia".

Once Upon a Time in Hollywood... recaudó 377 millones de dólares en la taquilla mundial y obtuvo dos premios Oscar, incluyendo el de Mejor actor de reparto, el primero de en la carrera de Pitt, y Mejor diseño de producción.