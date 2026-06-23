Quentin Tarantino y Kylie Minogue, sorpresa cinematográfica en Gales

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pequeño pueblo costero de Porthcawl, en el sur de Gales, es testigo del rodaje de una de las uniones más insólitas del cine reciente. Quentin Tarantino y Kylie Minogue se encontraban frente a las cámaras del cineasta galés Jamie Adams para filmar escenas de un funeral en la iglesia de Newton Church y una velada fúnebre en el Saltwater Inn. El proyecto, confirmado en exclusiva por la revista Variety, se titula Tangled Up in Blue y tiene respaldo de la productora neoyorquina Visor Entertainment. La sinopsis oficial del filme describe la historia de Jake Stroud, un hombre que ha pasado 40 años manejando las carreras de figuras legendarias y que, varado en el bar de un hotel entre una antigua llama y un alma perdida, se ve obligado por primera vez a enfrentar lo único que siempre ha evitado: sus propios sentimientos. Tarantino interpreta a ese personaje, un benefactor adinerado que Adams le ofreció mediante un atrevido acercamiento directo, sin intermediarios ni agentes de por medio. "Le envié el esquema de la historia y una carta", explicó Adams a Variety. "Fui muy honesto sobre mi convicción en él como actor. La improvisación, tal como yo la uso, consiste en estar presente y reaccionar de manera orgánica. Él es uno de los más grandes narradores de conversación del mundo. Pensé que eso sería increíble en un personaje. No pensé que recibiría respuesta. Pero dos semanas después, un domingo, su agente envió un correo electrónico diciendo que Quentin estaba intrigado y quería hacer un Zoom", continuó.

Lo que siguió fue una conversación que el propio director galés describe como una experiencia casi surrealista.

"Una vez que escuchas su voz, te transportas. Es como Disneylandia para cineastas. La conversación fue por todas partes, desde películas hasta una comedia de situación galesa llamada Gavin & Stacey, pasando por cómo era su vida y cómo era la mía", recordó Adams. No es la primera vez que Tarantino trabaja con Adams. El director de Pulp Fiction ya había aparecido como actor en el filme anterior del galés, Only What We Carry, que también contó con la presencia de la actriz franco-israelí Sofia Boutella.

Este nuevo proyecto amplía ese vínculo y lo lleva a un nivel diferente, con Tarantino ocupando uno de los papeles centrales del drama.

Otros detalles del filme

El rodaje principal arrancó el 22 de junio de 2026 en Porthcawl, Gales. El elenco completo incluye figuras de primer nivel internacional. Jason Isaacs, Allison Williams, Sofia Boutella y RZA forman parte del reparto, junto a actores galeses como Karen Paullada, Julian Lewis Jones, Craig Russell y Siwan Morris.

Para Minogue, el proyecto supone un regreso al terreno actoral después de años centrada en la música. La artista australiana inició su carrera en la televisión de su país, donde participó en series como The Sullivans, The Henderson Kids y Neighbours, en la que interpretó el papel de Charlene Mitchell en cerca de 350 episodios entre 1986 y su partida hacia el estrellato musical.

Un vínculo musical

El título del filme está tomado directamente del catálogo de Bob Dylan. Tangled Up in Blue es el nombre de una canción incluida en el álbum Blood on the Tracks, publicado en 1975, una de las obras más celebradas del músico estadounidense. Adams tiene el hábito de bautizar sus películas con nombres de canciones icónicas. Entre sus trabajos anteriores figuran Bittersweet Symphony (2019, inspirada en The Verve) y Love Spreads (2021, tomada de The Stone Roses).