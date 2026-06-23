Fotos de Octavio Pineda con maquinaria circulan como actuales, pero son de una entrega de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Circulan en redes sociales cuatro imágenes que muestran al exsecretario de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, junto a maquinaria pesada, presentándolas como si fueran fotografías recientes.

Sin embargo, las imágenes no son actuales. Una verificación de los registros disponibles confirma que corresponden a un acto de entrega de unidades realizado el 5 de septiembre de 2025, y no a junio de 2026, como sugieren algunas publicaciones difundidas en plataformas digitales.

“Y es que este día Octavio Pineda ha dicho estamos listos para entregar esta maquinaria a las 298 alcaldías del país. El gobierno de papi es el mejor de la historia, prácticamente estamos casi al nivel de Bukele, y vamos por más recalcó Octavio Pineda”, dice literalmente la entrada de una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 21 de junio.

El 19 de junio de 2026, el Gobierno de Honduras, encabezado por el presidente Nasry Asfura, anunció la llegada al país del primer embarque de maquinaria pesada que será distribuida entre las 298 alcaldías municipales.

La iniciativa forma parte de un programa orientado a fortalecer el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial urbana y rural, mediante la dotación de equipos propios para cada municipio.

De acuerdo con la información oficial, los equipos arribaron a los puertos nacionales y posteriormente iniciarían las labores de desembarque y distribución.

Cada alcaldía recibirá un kit de maquinaria, acompañado de capacitación para los operadores y una garantía de mantenimiento por cuatro años, con el propósito de asegurar la operatividad y sostenibilidad de los equipos.

El programa contempla la entrega de tractores de oruga, motoniveladoras, retroexcavadoras, vibrocompactadoras, volquetas, excavadoras y tanques de agua, destinados a la reparación de caminos y carreteras secundarias.

Según el Ejecutivo, el fortalecimiento de la capacidad operativa de las alcaldías busca mejorar la conectividad entre comunidades, facilitar el traslado de productos agrícolas e impulsar actividades económicas vinculadas al turismo y al comercio local.