Al menos cuatro personas siguen desaparecidas dentro de bodegas en el anillo periférico

Tegucigalpa, Honduras.-Las labores de búsqueda y rescate continúan en las bodegas afectadas por el derrumbe de un cerro y el posterior incendio registrado en el anillo periférico, donde preliminarmente se reporta que al menos cuatro personas permanecen desaparecidas. De acuerdo con información proporcionada por el Cuerpo de Bomberos, la cifra surge de los registros de personal, facilitados por la empresa afectada. "Posiblemente son cuatro, lo que supuestamente están desaparecidos, según el listado de recursos humanos por parte de la empresa. No están los compañeros, tentativamente son cuatro", indicó uno de los oficiales que participa en las operaciones. Los equipos de emergencia trabajan simultáneamente en la liquidación total del incendio y la búsqueda de posibles víctimas entre los escombros.

Los bomberos informaron que cuentan con planos del inmueble, las dimensiones de las instalaciones y detalles sobre los materiales que eran almacenados y procesados en el lugar, información que resulta clave para orientar las labores de rescate y determinar los puntos de mayor riesgo. Sin embargo, las condiciones de trabajo se han complicado debido a las variaciones climáticas y a la constante presencia de humo en la zona del siniestro. Según explicaron las autoridades, los cambios en la dirección del viento provocan que el humo se desplace hacia los rescatistas que realizan labores de apuntalamiento y búsqueda bajo los escombros. Paralelamente, especialistas evalúan la estabilidad del terreno para determinar si existe riesgo de nuevos desprendimientos. Un equipo integrado por geólogos, ingenieros de la Alcaldía Municipal y expertos del Cuerpo de Bomberos ya realizó inspecciones técnicas y un mapeo satelital del área afectada.