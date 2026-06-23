Argentina aseguró el liderato del grupo y espera rival para los 16avos del Mundial 2026

Texas, Estados Unidos.- La Selección de Argentina continua la defensa del título mundial luego de vencer 2-0 a Austria con una nueva exhibición de Lionel Messi , máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo y sumado a la victoria de Argelia sobre Jordania la noche del lunes 22 de junio, garantizaron el liderato de su grupo en el Mundial 2026 .

Quedar en el primer lugar de su zona les asegura jugar contra el países que ocupe la segunda posición del Grupo H, conformado por España , Uruguay , Arabia Saudita y la revelación del torneo, Cabo Verde .

Su rival se sabrá este viernes 26 de junio, con una combinación de resultados producto de dos partidos claves: Uruguay vs España y Arabia Saudita contra Cabo Verde.

Para enfrentar a la vigente campeona de Europa, Uruguay debe ganarle el duelo a España y que, en la otra cancha, Cabo Verde y Arabia Saudita empaten o que este último golee a la escuadra africana.

En cambio, si Uruguay empata su partido con España y ese mismo marcador se repite en el Cabo Verde-Arabia Saudita, tendremos duelo sudamericano en los dieciseisavos de final.

Por su parte, el fantasma del último campeonato mundial para Argentina anda suelto, ya que si Arabia Saudita vence a Cabo Verde y España hace lo propio contra los uruguayos, viviremos una segunda edición de ese histórico partido de Qatar 2022.

Finalmente, la debutante Cabo Verde tiene todas las papeletas de ocupar esa segunda posición, con hasta cinco escenarios que le favorecen, conscientes de que si ganan su partido ante Arabia Saudita, difícilmente se quedarían fuera de la siguiente ronda.