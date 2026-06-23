Gennaro Gattuso es el nuevo técnico del Lazio tras su salida de Italia

Roma, Italia.- Gennaro Gattuso fue anunciado este martes como nuevo entrenador del Lazio, al que llega apenas dos meses después de dejar el cargo de seleccionador de Italia tras no lograr la clasificación de la 'Azzurra' para el Mundial de 2026. "El Lazio anuncia que ha nombrado a Gennaro Gattuso entrenador responsable del primer equipo", informó el club romano en un comunicado, en el que dio la bienvenida al técnico italiano y expresó su confianza en que su "experiencia, profesionalidad y determinación" contribuyan a alcanzar los objetivos deportivos de la entidad. 'Rino' Gattuso, de 48 años, afrontará así una nueva etapa en la Serie A después de una trayectoria desarrollada en distintos países europeos, y heredará el banquillo de Maurizio Sarri.

El excentrocampista comenzó su carrera como entrenador en 2013 en el Sion suizo, y, posteriormente, pasó por Palermo, OFI Creta y Pisa, con el que logró el ascenso a la Serie B en la temporada 2015-16. Más adelante dirigió al Milan y al Nápoles, donde conquistó la Copa de Italia en 2020, el principal éxito de su carrera en los banquillos. También entrenó a Fiorentina, Valencia, Olympique de Marsella y Hajduk Split antes de asumir la selección italiana en junio de 2025. Su experiencia al frente de la 'Azzurra' concluyó en abril de este año, cuando presentó su dimisión tras no conseguir la clasificación para el Mundial de 2026, la tercera vez consecutiva que Italia se pierde la máxima cita intercontinental. Durante su etapa como seleccionador sumó seis victorias y dos derrotas en ocho partidos.

El Lazio busca estabilidad en el banquillo