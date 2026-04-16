Al Pacino por partida doble: Fidel Castro y Dante Alighieri llegan a Tribeca

Según informó este jueves la organización en un comunicado, Tribeca acogerá un número récord de estrenos mundiales, 103, que incluyen proyectos de alto perfil protagonizados veteranos del séptimo arte y otros por nombres emergentes, entre películas y documentales.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los actores Al Pacino , Paul Rudd, Katie Holmes y la cantante Alicia Keys son algunos de los protagonistas de la nueva edición del festival de cine de Tribeca , que a partir del 3 de junio llena la ciudad de Nueva York de eventos y alfombras rojas.

El oscarizado Al Pacino lleva dos filmes destacados: 'Killing Castro', un 'thriller político' que reimagina la estancia de Fidel Castro en Harlem en 1960, junto a Diego Boneta; y 'In the hand of Dante', una oda al arte en torno a 'La divina comedia', junto a Oscar Isaac, Gal Gadot y otras estrellas.

Paul Rudd se quita el traje de 'Ant man' para protagonizar 'Rain Reign' adaptación de la novela 'The baby-sitters club', en la que hace de tío de una niña neurodivergente de 12 años con un padre soltero que sale en busca de su perro, perdido tras una tormenta devastadora.

Mientras, Katie Holmes hace de directora, guionista y protagonista de 'Happy Hours', un drama romántico en el que dos antiguos amantes, ella y Joshua Jackson, se reúnen en Nueva York.

El festival, que cumple 25 años y comenzará con el estreno en una noche de gala de un documental sobre el grupo setentero Earth, Wind & Fire, terminará con otro evento musical de alto perfil, anunció hoy la organización.

Será el documental 'Alicia Keys: Girl from Hell's Kitchen', el encargado de bajar el telón de la cita, con una gala en la que la ganadora del Grammy hará una aparición especial.

Entre otras curiosidades del festival, el cineasta Quentin Tarantino se pone de nuevo delante de una cámara para participar en 'Only what we carry', un drama con muchas dosis de improvisación encabezado por Sofia Boutella y Charlotte Gainsbourg.