Robert Duvall recibe homenaje póstumo de sus compañeros de "El padrino"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los actores Al Pacino y Robert De Niro han homenajeado con sendos mensajes la figura de Robert Duvall, con quien protagonizaron algunas de las entregas de la saga "El Padrino" y que falleció el pasado domingo a los 95 años.

"Fue un honor haber trabajado con Robert Duvall", declaró Al Pacino. "Era un actor nato, como dicen; su conexión con el cine, su comprensión y su fenomenal talento siempre serán recordados. Lo extrañaré", escribió en un mensaje que reproduce Variety.

"Que Dios bendiga a Bobby", escribió, por su parte, Robert De Niro. "Espero vivir hasta los 95 años. Que descanse en paz".

Pacino protagonizó junto a Duvall "El padrino" y "El padrino II". Pacino interpretó a Michael, el heredero de la familia criminal Corleone, mientras que Duvall interpretó a Tom Hagen, su abogado y asesor de confianza.

Aunque nunca compartió escena con Duvall, De Niro también protagonizó "El padrino II" como un joven Vito Corleone.