El último mensaje de Robert Duvall a sus fans meses antes de morir a los 95 años

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor compartió un emotivo saludo en Facebook en noviembre de 2025. Su esposa Luciana confirmó que falleció el domingo en su rancho de Virginia rodeado de amor. Robert Duvall compartió un mensaje de agradecimiento con sus seguidores en noviembre de 2025, meses antes de fallecer a los 95 años. "A todos mis fans, que tengan un feliz, feliz Día de Acción de Gracias y un gran año por venir. Dios los bendiga", expresó el actor en un video publicado en Facebook.

Luciana Duvall, esposa del actor durante más de 20 años, confirmó el lunes que la estrella de El Padrino murió el domingo. "Ayer dijimos adiós a mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo", escribió en Facebook. "Falleció pacíficamente en casa, rodeado de amor y comodidad".

La esposa del actor describió a Duvall como alguien que fue "simplemente todo" para ella. "Su pasión por su oficio solo era igualada por su profundo amor por los personajes, una buena comida y presidir la mesa", añadió Luciana. El último mensaje público de Duvall en redes sociales fue publicado el 3 de febrero, apenas días antes de su muerte. En ese post, el actor compartió una anécdota sobre el rodaje de "Secondhand Lions" de 2003 junto a Haley Joel Osment y Michael Caine."Un día durante la filmación de Secondhand Lions, el león se escapó", bromeó Duvall. "Si hubiera girado en mi dirección, ¡no estaría aquí hoy!".

El ganador del Oscar elogió posteriormente a sus compañeros de reparto y al director Tim McCanlies: "Disfruté absolutamente trabajar en esta película".Un mes antes, en enero, Duvall publicó un video recopilatorio preparado por su esposa que incluía fotografías de su infancia y material más reciente.

