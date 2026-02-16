Hollywood llora la muerte de Robert Duvall, estrella de "El Padrino" y "Apocalipsis ahora"

Los Ángeles, Estados Unidos.-El actor falleció el lunes según confirmó su esposa. Figuras como Adam Sandler, Viola Davis y Michael Keaton le rindieron homenaje destacando su legado cinematográfico. Robert Duvall falleció el lunes a los 95 años, según confirmó su esposa Luciana Duvall mediante un comunicado publicado en Facebook. La muerte del ganador del Oscar generó una ola de homenajes de colegas que trabajaron con él durante su extensa carrera. Adam Sandler, quien compartió escena con Duvall en "Hustle" de 2022, publicó un mensaje en Instagram calificándolo como "uno de los mejores actores que hemos tenido".

"Un gran hombre con quien hablar y reír. Lo amábamos tanto. Todos lo hacíamos", escribió Sandler.Viola Davis, quien actuó junto a Duvall en "Windows" de 2018, expresó que fue "un honor" compartir pantalla con el actor. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Instagram

"Siempre he estado asombrada de tus imponentes interpretaciones de hombres que eran tanto tranquilos como dominantes en su humanidad. Eras un gigante... un ícono... 'Apocalipsis Ahora', 'El Padrino', 'Matar a un ruiseñor', 'Tender Mercies', 'El Apóstol'", escribió Davis. Michael Keaton, quien protagonizó junto a Duvall "The Paper" de Ron Howard en 1994, compartió un retrato del actor con un mensaje: "Otro amigo se va. Actuamos juntos y nos hicimos amigos.

Instagram

Era la grandeza personificada como actor".Walton Goggins, quien tuvo un papel en "El Apóstol" de 1997, escribió: "Bobby Duvall, el mejor narrador de todos los tiempos acaba de dejarnos. Era mi amigo. Mi mentor. El privilegio de trabajar con este hombre sigue siendo la experiencia más importante de mi vida".

