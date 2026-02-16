"Fue ganador del Óscar, director y narrador. Para mí, lo era todo": viuda de Robert Duvall

Washington, Estados Unidos.- El fallecimiento de Robert Duvall ha conmocionado al mundo del cine, pero fue el mensaje de su esposa, Luciana Duvall, el que marcó el tono íntimo de la despedida. El actor murió la noche del domingo a los 95 años en su residencia de Middleburg, Virginia, rodeado de su familia, según informó su viuda a través de un emotivo comunicado difundido en redes sociales.
“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo. Para el mundo, fue un actor ganador del Óscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo”, expresó Luciana, resaltando no solo la dimensión artística del intérprete, sino el vínculo personal que los unió.
En su mensaje, la esposa del protagonista de Apocalypse Now y El Padrino subrayó la dualidad entre la figura pública y el hombre en la intimidad. Mientras el público recuerda al actor laureado y respetado por generaciones, ella evocó al compañero cercano, apasionado y profundamente humano.
Luciana destacó que la pasión de Duvall por su oficio era solo comparable con su amor por los personajes que interpretaba y por los pequeños placeres de la vida. “En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban”, escribió, acompañando sus palabras con una fotografía de ambos.
Para la viuda, el legado del actor no se limita a premios o reconocimientos, sino a la huella emocional que dejó en el público. Aseguró que su dedicación al arte permitió entregar “algo duradero e inolvidable”, una referencia a la profundidad con la que encarnó cada papel a lo largo de más de seis décadas de trayectoria.