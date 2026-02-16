"Fue ganador del Óscar, director y narrador. Para mí, lo era todo": viuda de Robert Duvall

Washington, Estados Unidos.- El fallecimiento de Robert Duvall ha conmocionado al mundo del cine, pero fue el mensaje de su esposa, Luciana Duvall, el que marcó el tono íntimo de la despedida. El actor murió la noche del domingo a los 95 años en su residencia de Middleburg, Virginia, rodeado de su familia, según informó su viuda a través de un emotivo comunicado difundido en redes sociales.

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo. Para el mundo, fue un actor ganador del Óscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo”, expresó Luciana, resaltando no solo la dimensión artística del intérprete, sino el vínculo personal que los unió.