¿De qué murió Robert Duvall?

Los Ángeles, Estados Unidos.-La industria del cine se encuentra de luto tras la muerte de Robert Duvall, el legendario actor que dio vida a personajes icónicos como Tom Hagen en la saga de "El Padrino".
La familia del artista confirmó que su deceso ocurrió en la más absoluta paz, asegurando que Duvall estuvo rodeado de amor y comodidad hasta su último suspiro en la tranquilidad de su hogar.
A pesar de la enorme relevancia de su figura, los detalles específicos sobre las causas médicas de su muerte se han mantenido bajo una estricta reserva por parte de sus allegados.
Hasta el momento, no se ha divulgado un informe clínico oficial que explique su partida.
Los informes más recientes subrayan que el actor falleció por causas naturales, propias de su avanzada edad, sin que mediara una enfermedad prolongada.
Esta falta de un diagnóstico específico deja claro que el actor murió sin complicaciones traumáticas.
La decisión de no revelar un informe médico detallado refuerza la imagen de un hombre que, a pesar de su fama mundial, siempre valoró la sencillez y la discreción en su vida personal.
Robert Duvall deja un vacío irremplazable en Hollywood, pero su familia ha preferido que se le recuerde por su inmenso talento y no por las circunstancias biológicas de su fallecimiento.