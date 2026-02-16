¿De qué murió Robert Duvall?

Los Ángeles, Estados Unidos.-La industria del cine se encuentra de luto tras la muerte de Robert Duvall, el legendario actor que dio vida a personajes icónicos como Tom Hagen en la saga de "El Padrino".

La familia del artista confirmó que su deceso ocurrió en la más absoluta paz, asegurando que Duvall estuvo rodeado de amor y comodidad hasta su último suspiro en la tranquilidad de su hogar.

A pesar de la enorme relevancia de su figura, los detalles específicos sobre las causas médicas de su muerte se han mantenido bajo una estricta reserva por parte de sus allegados.