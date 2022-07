Belinda confesó que puede pasar hasta tres días sin bañarse y le llueven críticas en redes

MADRID, ESPAÑA.- Belinda ha vuelvo a dar de qué hablar en los últimos días, luego de que durante una entrevista para el medio de comunicación ‘Freeda’ confesara que puede pasar hasta tres días sin bañarse.

Actualmente, la famosa está realizando una gira promocional de su serie de Netflix ‘Bienvenidos al Edén’, por lo que ha tenido participación en varios medios, quienes han aprovechado para indagar en la vida de la famosa.

En la mencionada entrevista, la intérprete de ‘Boba niña nice’ se sometió a una ronda de preguntas rápidas, de las cuales sorprendió una en especial: “¿Cuántos días has estado sin bañarte?”, preguntó la periodista, a lo que la exprometida de Nodal respondió: “Tres máximo, pero no me gusta estar sin ducharme”.

