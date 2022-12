Amaia Montero reaparece en redes tras dejar clínica de rehabilitación

La exvocalista de La Oreja de Van Gogh reveló al medio Socialité que esta no es una época para celebrar pese a la época navideña.

De igual forma, afirmó que aún no está preparada para contar qué ha ocurrido con su vida en el último mes.

La cantante habría aprovechado el día festivo en España para salir a navegar. Junto a su publicación compartió el tema “Just Another Day” de Jon Secada.

Fue el pasado 14 de octubre que la cantante española encendió las alertas sobre su salud mental luego que publicara una fotografía de ella en blanco y negro luciendo desaliñada y con un expresión preocupante.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido ¿de qué me sirve la vida?”, escribió en ese momento.

