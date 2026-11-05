Tegucigalpa tiene una cita hoy con Alejandro Sanz

Tegucigalpa, Honduras.- Hoy muchas y muchos fans de Alejandro Sanz tendrá su primera cita con el artista español, mientras otros repetirán la experiencia de escucharlo en vivo en el tercer concierto que realiza el artista en Honduras.

Tras su primera visita en 2010 y la segunda de 2016, Sanz regresa a Honduras para traer su gira "¿Y ahora qué?" , con la que completará un recorrido por doce países, Honduras es el primero de Centroamérica en el que se presenta, luego siguen Costa Rica, El Salvador y Guatemala.

Temas como "Deja que te bese", "Bésame", "Mi persona favorita", "Y sólo se me ocurre amarte", "Amiga mía", "Mi soledad y yo", "Corazón partío" y "Palmeras en el jardín" (de su más reciente disco), forman parte del repertorio de esta noche.

Con llenos totales en conciertos previos, Sanz llegará con un repertorio que incluye sus clásicos y temas recientes, un recorrido por letras y sonidos que recuerdan por qué se ha consagrado como uno de los grandes exponentes de la música en español.

Desde 1989 que lanzó su primer disco "Los chulos son pa' cuidarlos", Alejandro Sanz demostró que su objetivo era llegar a la música para quedarse.

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En 2026, con catorce discos publicados, ha demostrado su capacidad para reinventarse y evolucionar.

Los ritmos de siempre más otras incorporaciones, su raíz flamenca y su voz particular, son el sello de una trayectoria que sigue construyéndose sobre la base del talento y la pasión.

Ya lo dicen sus seguidores en sus redes sociales tras vivir la experiencia de escucharlo en vivo, Alejandro Sanz deja su alma sobre el escenario, y hoy es el turno de los hondureños de presenciarlo.

Aún hay boletos, aunque cabe mencionar que en las localidades de Zona Atlántida (L. 6,071.40) y Platinum (L. 2,789.88) quedan pocos disponibles. Hay disponibilidad en General (L. 1,298.28). Adquiera sus entradas en Fun Capital.

Recuerde que la cita es hoy a las 8:30 de la noche en el "Chochi" Sosa de la Villa Olímpica.