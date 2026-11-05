Sasha Sokol acusa a Luis de Llano de incumplir sentencia por abuso sexual

Ciudad de México, México.- La cantante mexicana Sasha Sokol acusó este jueves al productor Luis de Llano de incumplir nuevamente una sentencia judicial por abuso sexual infantil, al difundir una disculpa pública que, según la artista, no corresponde a la ordenada por un tribunal, y anunció que incorporará abogados especializados en materia penal a su defensa.

"Esa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año", afirmó Sokol en un comunicado, después de que De Llano difundiera un video en el que reconoció su responsabilidad civil por daño moral. En la grabación, el productor, de 81 años, admitió que sus declaraciones anteriores sobre la relación que mantuvo con Sokol fueron "desafortunadas e inexactas" y ofreció una disculpa pública a la cantante. Sin embargo, la exintegrante del grupo Timbiriche sostuvo que el mensaje omite elementos fundamentales de la resolución judicial.

"La disculpa que está obligado a ofrecer reconoce expresamente que a mis 14 años yo no podía consentir una relación con él, que actuó desde una posición de poder y que mis padres no fueron cómplices. Nada de eso aparece en el video que publicó", denunció. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sokol también señaló que De Llano tiene prohibido mencionarla públicamente, salvo en los términos establecidos por el tribunal, por lo que consideró que la publicación constituye un nuevo incumplimiento. Asimismo, anunció que, tras casi cinco años de litigio civil, el despacho Zinser, Esponda y Gómez Mont se incorporará a su equipo legal en materia penal, aunque no precisó si presentará una nueva denuncia.

Antecedentes judiciales