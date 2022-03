La canción con la que Sasha habría hablado de su relación con Luis de Llano

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La cantante Sasha Sokol denunció en el marco del Día Internacional de la Mujer que fue víctima de abuso por parte del productor musical, Luis de Llano, con quien mantuvo una relación por casi cuatro años.

Todo ocurrió cuando ella estaba en Timbiriche y tenía solo 14 años. Él era su productor y representante, tenía 39 años. Ahora se ha dado a conocer uno de los temas que Sasha incluyó en su primer disco de 1987.

El tema sería “Después de la Función”, en el que interpreta cómo debe fingir para olvidar a su gran amor y su verdad.

“En un momento en que no hay que fingir, no sabría qué decir, pues ya nadie a mí me está escuchando; Sale el avión que me llevará a donde yo pueda olvidar, el sentimiento que me está llamando”, inicia diciendo en el tema.

Añade: “Pasan las horas, nada cambiará y en un silencio todo acabará. Después de la función hay que olvidar mi gran amor, mi gran verdad, y tantas cosas que no debo recordar”.

Esta canción fue interpretada por Sokol cuando tenía 17 años y ese fue el tiempo cuando confesó que terminó su relación con de Llano.

“Durante largo tiempo oculté que seguíamos juntos. Al cumplir 17 le dije a mi mamá que podía seguirle mintiendo, o podía perdonarme. A la pobre no le quedó de otra que abrirse, pero jamás se sintió cómoda y fue feliz cuando, poco tiempo después, terminé con él”, dice una parte de su denuncia.

Añadió: “Me costó mucho dejarlo, él era un hombre poderoso en la industria; mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada”.

En ese mismo disco, que lleva el nombre de la famosa, también hay temas como “No Me Extraña Nada”, “Rueda Mi Mente” o “Guerra Total”.

Al parecer los problemas personales que enfrentó Sasha con su carrera y su relación fueron uno de los motivos que la llevó a tener una adicción a la cocaína, que la alejó de los escenario, pero que tiempo después regresó con un nuevo disco.