Real Madrid vs Real Betis EN VIVO: hoy, canal, hora, donde ver liga española

Los blancos inician su calendario de este 2026 como locales frente al Real Betis, un compromiso marcado por las ausencias que presentan ambas plantillas

  • Actualizado: 04 de enero de 2026 a las 08:54
Real Madrid está a siete puntos del líder Barcelona.

Madrid, España.- Real Madrid está ganando 1-0 al Real Betis al terminar el primer tiempo por la décimo octava jornada del campeonato español.

A pesar de no contar con Mbappé por lesión, Xabi Alonso apuesta por un esquema ofensivo agresivo para el duelo decisivo en el Santiago Bernabéu, alineando a Rodrygo, Gonzalo y Vinicius como su tridente titular.

El panorama para la escuadra de Manuel Pellegrini es igualmente complejo, ya que el conjunto bético se ve mermado por las bajas de figuras fundamentales como Abde Ezzalzouli, Cédric Bakambu y Sofyan Amrabat, todos convocados para la Copa Africana. No obstante, el Betis recibe un respiro con el retorno de Antony, quien se integrará al ataque para hacer dupla con el "Cucho" Hernández.

Tras cerrar el año anterior en la segunda posición de la tabla, el conjunto blanco busca mejorar su irregular registro reciente, tras haber cosechado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos ligueros.

Datos del partido

Hora: 9:15 am (hora de Honduras)

Estadio: Santiago Bernabéu

Transmite: Sky Sports

