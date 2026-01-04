Real Madrid vs Real Betis EN VIVO: hoy, canal, hora, donde ver liga española

Madrid, España.- Real Madrid está ganando 1-0 al Real Betis al terminar el primer tiempo por la décimo octava jornada del campeonato español.

A pesar de no contar con Mbappé por lesión, Xabi Alonso apuesta por un esquema ofensivo agresivo para el duelo decisivo en el Santiago Bernabéu, alineando a Rodrygo, Gonzalo y Vinicius como su tridente titular.

El panorama para la escuadra de Manuel Pellegrini es igualmente complejo, ya que el conjunto bético se ve mermado por las bajas de figuras fundamentales como Abde Ezzalzouli, Cédric Bakambu y Sofyan Amrabat, todos convocados para la Copa Africana. No obstante, el Betis recibe un respiro con el retorno de Antony, quien se integrará al ataque para hacer dupla con el "Cucho" Hernández.

Tras cerrar el año anterior en la segunda posición de la tabla, el conjunto blanco busca mejorar su irregular registro reciente, tras haber cosechado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos ligueros.