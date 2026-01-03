Así queda la clasificación de LaLiga: Barcelona ya saca siete puntos al Madrid

Barcelona, España.- Barcelona disputó este sábado su primer partido del 2026 y sufrió hasta en los últimos minutos para derrotar al Espanyol (0-2) por la jornada 18 de LaLiga.

Los goles del equipo azulgrana fueron obra de Dani Olmo y Robert Lewandowski. Ambos futbolistas ingresaron desde el banquillo y firmaron la victoria para mantener la distancia sobre el Real Madrid.

Los dirigidos por Hansi Flick se mantienen en la cima de la clasificación con 49 puntos, tras registrar 16 victorias, un empate y dos caídas.

En el segundo puesto se sitúa el Real Madrid, que este domingo también juega su primer partido del año recibiendo al Betis en el Bernabéu. Los blancos cuentan con 45 unidades.

Villareal se coloca en el tercer lugar con 38 puntos, seguido por el Atlético de Madrid que tiene 37 en la cuarta posición y el Espanyol se quedó con 33 en la quinta plaza.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El Betis es sexto con 28 unidades, Celta cuenta con 26 en el séptimo escalón y el Athletic Club suma en el octavo puesto. Elche es noveno con 22 y Getafe se ubica el décimo lugar con 21.

Los tres equipos que está peleando por no descender son Girona, Real Oviedo y Levante. De hecho, el equipo del hondureño Kervin Arriaga solo registra dos victorias esta temporada y se hunde en el sótano con apenas 10 unidades.